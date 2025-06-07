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Зак Фукале поделился эмоциями после подписания контракта с минским «Динамо»

Зак Фукале поделился эмоциями после подписания контракта с минским «Динамо»
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Канадский вратарь минского «Динамо» Зак Фукале поделился своими эмоциями после подписания контракта с белорусским клубом.

— Очень рад присоединиться к минскому «Динамо». Это новые возможности. Разговаривал со многими хоккеистами, которые в ростере команды. Здорово стать частью коллектива, где столько игроков, с которыми уже близко знаком. И важно, что у команды большой потенциал. Так что всё отлично!

— Наверное, ты общался с Сэмом Энасом, с кем-то ещё?
Сэм Энас, Ксавье Уэлле. Возможно, мало кто знает: с Ксавье мы тренировались вместе летом в одном зале примерно 13 лет. На несколько лет он уезжал, когда играл в НХЛ. Но мы всегда были где-то рядом. Так же как и Николя Мелош. Мы из одного города. С Робом Хэмилтоном мы играли вместе в «Тракторе». Также знаю и других игроков. С Дарреном Дицем играли вместе в «Сент-Джонс Айскэпс». Мы даже жили в одном номере во время поездок на гостевые матчи. Знаю, что Даррен тоже недавно стал игроком «Динамо». В ближайшее время хочу связаться со всеми парнями, — приводит слова Фукале пресс-служба клуба.

Напомним, в четверг, 5 июня, стало известно об уходе голкипера из «Трактора». Тогда же было объявлено о переходе 30-летнего хоккеиста в минское «Динамо».

Фукале провёл за «Трактор» два сезона, в которых принял участие в 127 матчах, одержал 72 победы с процентом отражённых бросков 92,5 и с коэффициентом надёжности 2,25.

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