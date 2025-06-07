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«Лада» подписала канадского нападающего Райли Савчука

«Лада» подписала канадского нападающего Райли Савчука
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«Лада» заключила контракт с канадским нападающим Райли Савчуком, сообщает пресс‑служба хоккейного клуба. Договор с 26‑летним нападающим рассчитан на один год.

Прошлый сезон форвард отыграл в «КооКоо» из чемпионата Финляндии. В 59 матчах он набрал 32 (15+17) очка.

Свою карьеру на молодёжном уровне Савчук начал в 2016 году в «Трай-Сити Американс» из Западной хоккейной лиги (WHL), а затем перебрался в «Эдмонтон Ойл Кингз». В дальнейшем форвард выступал в студенческой лиге Канады (USports), а также за «Гранд-Рапидс Гриффинс» из АХЛ и за «Толидо Уоллай» из Хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL).

Ранее клуб из Тольятти подписал контракт ещё с двумя легионерами — с канадским защитником Алексом Коттоном и канадским нападающим Джошуа Лоуренсом.

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