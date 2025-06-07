Голкипер Иван Бочаров стал игроком «Лады»

«Лада» в своём телеграм-канале объявила о подписании контракта с вратарём Иваном Бочаровым. Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне 30-летний голкипер выступал за «Торпедо». В 35 матчах он одержал 12 побед с 91,1% отражённых бросков. Всего в КХЛ голкипер провёл 273 матча и одержал 128 побед, отразив 92,2% бросков в створ.

Бочаров – воспитанник московского «Динамо», которым в 2012 году был выбран в третьем раунде драфта КХЛ под общим номером 100. На протяжении 10 следующих лет голкипер играл в системе «бело-голубых» в МХЛ, ВХЛ и КХЛ. Также Иван выходил на площадку в составе ярославского «Локомотива».