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Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 7 июня

Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 7 июня
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Сегодня, 7 июня, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате «3х3», в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 7 июня:

«Барыс» — «Сибирь» — 3:7;
«Барыс» — «Авангард» — 1:11;
«Динамо» Мн — «Сибирь» — 4:3;
«Динамо» Мн — «Авангард» — 3:2.

Напомним, всего в турнире запланировано 24 тура, заключительный из которых состоится 29 июня 2025 года. В каждом туре пройдут 12 матчей, а также суперигра — встреча лидеров турнира (первой и второй команд), разыгрывающих приз в 1 млн рублей. Матчи проходят на площадке размером 18×34 метра, формат — три периода по семь минут.

Календарь «КХЛ 3х3»
Турнирная таблица «КХЛ 3х3»
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