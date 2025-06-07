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Максим Рыбин оценил роль Александра Радулова в победе «Локомотива» в Кубке Гагарина

Максим Рыбин оценил роль Александра Радулова в победе «Локомотива» в Кубке Гагарина
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Бывший нападающий СКА Максим Рыбин оценил роль форварда Александра Радулова в победе «Локомотива» в Кубке Гагарина.

«Понятно, что он сыграл важную, нужную, фундаментальную роль. Но не хочу выделять его одного, потому что выигрывает вся команда, а не один отдельно взятый игрок. То, что он свою роль сыграл в победе «Локомотива» в Кубке Гагарина – абсолютно точно. Но всё равно, повторюсь, что выигрывает вся команда, а не один человек», — приводит слова Рыбина Vprognoze.

Напомним, по итогам Кубка Гагарина — 2025 Александр Радулов был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2025. Всего в завершившемся плей-офф на счету нападающего 21 матч и 16 (7+9) очков за результативность.

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