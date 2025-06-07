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«Торонто» объявил о назначении Дерека Лалонда помощником главного тренера

«Торонто» объявил о назначении Дерека Лалонда помощником главного тренера
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«Торонто Мэйпл Лифс» на своём официальном сайте объявил о назначении Дерека Лалонда помощником главного тренера Крэйга Берюбе.

С сезона-2022/2023 Лалонд возглавлял «Детройт Ред Уингз». 26 декабря 2024 года клуб отправил в отставку 52-летнего американского специалиста. Он начал свою тренерскую карьеру в «Толидо Уоллай» из ECHL в 2014 году. Также он работал в «Тампа-Бэй Лайтнинг» в качестве помощника тренера с 2018 по 2022 год. Вместе с командой Лалонд выиграл два Кубка Стэнли в 2020 и 2021 годах.

Напомним, в нынешнем сезоне НХЛ «кленовые листья» вылетели во втором раунде Кубка Стэнли, уступив в серии «Флориде Пантерз» со счётом 3-4.

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