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Горбунов — о переходе в «Автомобилист»: это клуб, у которого я вижу высокие цели и задачи

Горбунов — о переходе в «Автомобилист»: это клуб, у которого я вижу высокие цели и задачи
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Нападающий «Автомобилиста» Роман Горбунов высказался о переходе в екатеринбургский клуб.

— Почему в итоге выбор пал именно на «Автомобилист?» Чем зацепило предложение продолжить карьеру в Екатеринбурге?
— ⁠«Автомобилист» — это тот клуб, у которого я вижу высокие цели и задачи, поэтому хочу стать частью команды и помогать добиваться результатов.

— Ты заключил контракт сразу на три сезона, насколько важным для тебя был фактор стабильности?
— ⁠Во-первых, хочу сказать спасибо руководству за доверие: три года – это стабильность в плане хоккея.

— С кем из игроков «Автомобилиста» ты уже знаком, спрашивал ли у кого-то из ребят совета при принятии решения о переходе?
— ⁠Я общался с ребятами перед подписанием контракта, знаком с Анатолием Голышевым и Максом Осиповым. Они всё рассказали, и выбор стал легче.

— Успел ли уже поговорить с главным тренером?
— С тренером разговаривал – обсудили все игровые моменты и пришли к решению, — приводит слова Горбунова пресс-служба «Автомобилиста».

Напомним, всю карьеру в КХЛ 28-летний форвард провёл в минском «Динамо». Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги нападающий сыграл 293 встречи, в которых забросил 67 шайб и отдал 73 результативные передачи, набрав 140 очков с показателем полезности «+17».

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