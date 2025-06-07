«Меня трясло». Форвард «Авангарда» Якупов — о первой встрече с Ги Буше

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов высказался о работе с тренером омского клуба Ги Буше.

– Ты помнишь свою первую встречу с Ги Буше в «Авангарде»?

– Да, меня трясло.

– Правда?

– Абсолютная. Ты представляешь, он приходит на первую встречу с каменным лицом и просто без улыбки начинает с нами собрание. И команду окутывает напряжение, что сейчас нам предстоит выйти из такой зоны комфорта и за короткий срок поменять всё, что было раньше.

– Что в первую очередь поменял Ги Буше в тренировках «Авангарда» после отставки Сергея Звягина?

– Когда Ги Буше с нами проводил одно из первых собраний, он нам сказал сразу, что хоккей под его руководством будет требовать большой выносливости на льду. Он искренне хотел, чтобы за короткий отрезок времени мы вернулись на высокий уровень и улучшили своё положение в турнирной таблице.

У нас была хорошая физика, так как наш тренер по физподготовке Вячеслав Макрицкий всегда прилично нагружал нас в зале. Но одним залом только победы не добываются. Все в клубе понимали, что нам нужно серьёзно улучшать именно игру в хоккей.

Буше тогда приехал на три дня, а потом улетел. Но за вот эти три дня были самые тяжёлые тренировки в моей жизни. Нас нагрузили по полной, но всё было в рамках игровых упражнений, – приводит слова Якупова «Татар-информ».