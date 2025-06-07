Рыбин: возвращение Бобровского в Новокузнецк было бы эпичным

Бывший нападающий СКА Максим Рыбин прокомментировал возможное возвращение в КХЛ голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.

— Представляете ли вы возвращение Сергея в КХЛ ближе к завершению карьеры?

— Лично я точно этого не представляю. Думаю, Серёга с его профессионализмом, энергией, его дисциплиной и внутренней подготовкой к матчам уже примет решение, когда просто закончит свою карьеру.

— Можно ли рассмотреть Бобровскому вариант возвращения в петербургский СКА, который сейчас будет тренировать Ларионов?

— Ларионова в это время может там и не быть, пока он вернётся. Серёга абсолютно точно ещё не планирует заканчивать, а сколько проработает Ларионов, это тоже ещё вопрос.

Было бы эпично, если бы Новокузнецк играл в КХЛ и он вернулся бы в родной город. Здесь я бы ещё понял. А в Петербург он приезжал всё-таки во времена локаута, это немножко разная ситуация была. Ничего его так сильно и не связывает с Петербургом, — приводит слова Рыбина «Спорт день за днём».

Во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (5:4 ОТ, 1-1) Бобровский стал первым голкипером в истории НХЛ, который начал финал Кубка Стэнли с двух матчей подряд с 40 или более спасениями.