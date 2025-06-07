Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рыбин: возвращение Бобровского в Новокузнецк было бы эпичным

Рыбин: возвращение Бобровского в Новокузнецк было бы эпичным
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий СКА Максим Рыбин прокомментировал возможное возвращение в КХЛ голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.

— Представляете ли вы возвращение Сергея в КХЛ ближе к завершению карьеры?
— Лично я точно этого не представляю. Думаю, Серёга с его профессионализмом, энергией, его дисциплиной и внутренней подготовкой к матчам уже примет решение, когда просто закончит свою карьеру.

— Можно ли рассмотреть Бобровскому вариант возвращения в петербургский СКА, который сейчас будет тренировать Ларионов?
— Ларионова в это время может там и не быть, пока он вернётся. Серёга абсолютно точно ещё не планирует заканчивать, а сколько проработает Ларионов, это тоже ещё вопрос.

Было бы эпично, если бы Новокузнецк играл в КХЛ и он вернулся бы в родной город. Здесь я бы ещё понял. А в Петербург он приезжал всё-таки во времена локаута, это немножко разная ситуация была. Ничего его так сильно и не связывает с Петербургом, — приводит слова Рыбина «Спорт день за днём».

Во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (5:4 ОТ, 1-1) Бобровский стал первым голкипером в истории НХЛ, который начал финал Кубка Стэнли с двух матчей подряд с 40 или более спасениями.

Материалы по теме
Ткачук: если бы не Бобровский, «Флорида» могла проигрывать 2:7 после первого периода
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android