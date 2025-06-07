Форвард «Колорадо» О'Коннор может пропустить начало регулярного сезона НХЛ‑2025/2026

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Логан О’Коннор может пропустить начало следующего сезона НХЛ из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети X (ранее Twitter).

28-летний форвард перенёс операцию на бедре, сообщается, что срок восстановления игрока составит пять-шесть месяцев. Таким образом, О’Коннор не сможет вернуться к официальным матчам раньше ноября.

Это вторая операция на бедре для хоккеиста. Первая была проведена в марте 2024 года, из-за чего Логан пропустил розыгрыш Кубка Стэнли в прошлом сезоне.

В нынешнем сезоне Логан О’Коннор набрал 21 (10+11) очко в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф Кубка Стэнли форвард заработал 6 (2+4) очков в семи играх.