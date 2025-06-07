«Эдмонтон» подписал контракт новичка с финским нападающим Вильями Марьялой

«Эдмонтон Ойлерз» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта новичка с финским нападающим Вильями Марьялой. Срок соглашения рассчитан на два года.

Марьяла провёл последние три сезона в финском ТПС. В сезоне-2024/2025 он набрал 52 (8+44) очка в 54 играх регулярного чемпионата, а также 3 (2+1) очка в пяти матчах плей-офф.

22-летний нападающий был выбран «Баффало Сэйбрз» в пятом раунде драфта НХЛ — 2021 под 159-м номером, но не подписал контракт с клубом.

«Эдмонтон» второй год подряд вышел в финал Кубка Стэнли. В решающей серии «нефтяники» играют с «Флоридой Пантерз». После двух встреч счёт в серии равный — 1-1. Третья игра между командами состоится 10 июня.