Журналист The Athletic назвал троих неприкасаемых игроков «Рейнджерс» в летнее межсезонье

В хоккейном клубе «Нью-Йорк Рейнджерс» ожидается массовая перестройка состава в грядущее летнее межсезонье. Об этом сообщает журналист The Athletic Артур Стэйпл в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, клуб намерен обновить состав после неудачного сезона-2024/2025. Отмечается, что лишь три игрока «Рейнджерс» из всего состава являются неприкасаемыми: российский голкипер Игорь Шестёркин, американский защитник Адам Фокс и ещё один россиянин — 33-летний форвард Артемий Панарин.

По итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» финишировали на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 85 очков. Команда не попала в зону плей-офф.

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