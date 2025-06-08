Овечкин обратился к Карбери после его победы в голосовании за лучшего тренера сезона в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил главного тренера клуба Спенсера Карбери с победой в голосовании за награду «Джейк Адамс Трофи», которая вручается лучшему тренеру лиги по итогам регулярного чемпионата. Победителя определяют члены Ассоциации телевещателей.

«Привет, Карбери. От имени всех игроков поздравляю с наградой Джека Адамса. Полностью заслужено!» — сказал Овечкин на видео, опубликованном в официальном канале «Вашингтона» в социальной сети X.

Карбери набрал 464 балла (81 первое место из 103 возможных) и обошёл Скотта Арниела из «Виннипег Джетс» (249 очков, 16 первых мест) и Мартена Сан-Луи из «Монреаль Канадиенс» (66 баллов, два первых места).