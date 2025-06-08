«Рейнджерс» намерены подписать российского защитника из НХЛ — The Athletic

Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» хочет оформить трансфер российского защитника Владислава Гаврикова, выступавшего в Национальной хоккейной лиге за «Лос-Анджелес Кингз» (2023-2025) и «Коламбус Блю Джектс» (2019-2023). Об этом сообщает журналист The Athletic Артур Стэйпл в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, так как у 29-летнего Гаврикова 1 июля истекает контракт с «Кингз», «Рейнджерс» готовы предложить ему хорошие условия, чтобы оформить трансфер свободного агента. Отмечается, что данный переход будет возможен, если президент и генеральный менеджер «рейнджеров» Крис Друри освободит одно место для россиянина, продав одного из защитников главной команды.

Гавриков в сезоне-2024/2025 провёл все 82 игры в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забросил пять шайб и сделал 27 результативных передач. Также на его счету шесть матчей в Кубке Стэнли и два ассиста.

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