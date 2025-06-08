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Тренер «Флориды» — о Бобровском: он настоящий дзен-мастер в воротах

Тренер «Флориды» — о Бобровском: он настоящий дзен-мастер в воротах
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис высказался об игре российского голкипера Сергея Бобровского после двух матчей финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз».

НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
10 июня 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, поскольку он уже так долго здесь, игроки знают: даже если какая-то шайба залетела, и ему это не понравилось — это никак не влияет на следующий сэйв», — сказал Морис. — «Его способность быть в моменте и двигаться дальше — потрясающая. Это помогает, что он опытный парень, прошедший многое в своей карьере. В таком матче важно не то, что тебя пробили, а то, что ты сделаешь дальше. А у него есть просто невероятное спокойствие. Он как настоящий дзен-мастер в воротах — полностью сосредоточен на моменте», — приводит слова Мориса официальный сайт НХЛ.

На данный момент счёт в серии 1-1.

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