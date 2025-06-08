Издание The Score представило рейтинг свободных агентов НХЛ. В топ-25 — четыре россиянина

Канадское издание The Score опубликовало рейтинг 25 хоккеистов, которые станут свободными агентами 1 июля 2025 года.

В этом списке представлены четыре россиянина: Владислав Гавриков из «Лос-Анджелес Кингз», Иван Проворов из «Коламбус Блю Джекетс», Дмитрий Орлов из «Каролины Харрикейнз» и Андрей Кузьменко, игравший в минувшем сезоне за «Калгари Флэймз», «Филадельфию Флайерз» и «Лос-Анджелес Кингз».

Возглавил рейтинг канадский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер. Гавриков занимает второе место, Проворов — шестой, Орлов — 11-й, Кузьменко — 23-й.

Топ-10 по версии издания The Score выглядит следующим образом:

Митчелл Марнер («Торонто Мэйпл Лифс»). Владислав Гавриков («Лос-Анджелес Кингз»). Аарон Экблад («Флорида Пантерз»). Сэм Беннетт («Флорида Пантерз»). Николай Элерс («Виннипег Джетс»). Иван Проворов («Коламбус Блю Джекетс»). Брок Бозер («Ванкувер Кэнакс»). Мэтт Дюшейн («Даллас Старз»). Джон Таварес («Торонто Мэйпл Лифс»). Брэд Маршан («Бостон Брюинз» / «Флорида Пантерз»).

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