Издание The Score представило рейтинг свободных агентов НХЛ. В топ-25 — четыре россиянина

Канадское издание The Score опубликовало рейтинг 25 хоккеистов, которые станут свободными агентами 1 июля 2025 года.
В этом списке представлены четыре россиянина: Владислав Гавриков из «Лос-Анджелес Кингз», Иван Проворов из «Коламбус Блю Джекетс», Дмитрий Орлов из «Каролины Харрикейнз» и Андрей Кузьменко, игравший в минувшем сезоне за «Калгари Флэймз», «Филадельфию Флайерз» и «Лос-Анджелес Кингз».
Возглавил рейтинг канадский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер. Гавриков занимает второе место, Проворов — шестой, Орлов — 11-й, Кузьменко — 23-й.
Топ-10 по версии издания The Score выглядит следующим образом:
- Митчелл Марнер («Торонто Мэйпл Лифс»).
- Владислав Гавриков («Лос-Анджелес Кингз»).
- Аарон Экблад («Флорида Пантерз»).
- Сэм Беннетт («Флорида Пантерз»).
- Николай Элерс («Виннипег Джетс»).
- Иван Проворов («Коламбус Блю Джекетс»).
- Брок Бозер («Ванкувер Кэнакс»).
- Мэтт Дюшейн («Даллас Старз»).
- Джон Таварес («Торонто Мэйпл Лифс»).
- Брэд Маршан («Бостон Брюинз» / «Флорида Пантерз»).
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