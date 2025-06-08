Нападающий «Флориды» Родригес: Бобровский даёт нам шансы на победу в каждом матче

Канадский форвард «Флориды Пантерз» Эван Родригес прокомментировал игру российского вратаря команды Сергея Бобровского в первых матчах финальной серии Кубка Стэнли — 2025 против «Эдмонтон Ойлерз».

«Бобровский даёт нам шансы на победу в каждом матче, раз за разом. Это всё, о чем можно мечтать, верно? Его потрясающие сейвы в ключевые моменты матчей — это нечто из ряда вон выходящее», — приводит слова Родригеса пресс‑служба НХЛ.

Напомним, за первые два матча финальной серии Сергей Бобровский совершил 84 сейва, записав в свой актив сразу несколько редких достижений в Национальной хоккейной лиге. Счёт в серии игр между командами на данный момент 1-1.

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