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Нападающий «Флориды» Родригес: Бобровский даёт нам шансы на победу в каждом матче

Нападающий «Флориды» Родригес: Бобровский даёт нам шансы на победу в каждом матче
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Канадский форвард «Флориды Пантерз» Эван Родригес прокомментировал игру российского вратаря команды Сергея Бобровского в первых матчах финальной серии Кубка Стэнли — 2025 против «Эдмонтон Ойлерз».

НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
07 июня 2025, суббота. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Шмидт, Родригес) – 02:07 (pp)     1:1 Кейн (Арвидссон, Бушар) – 07:39     2:1 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 09:19     2:2 Джонс (Луостаринен, Шмидт) – 11:37     3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 12:37 (pp)     3:3 Куликов (Вераге, Джонс) – 28:23     3:4 Маршан (Лунделль) – 32:09 (sh)     4:4 Перри (Уолман, Макдэвид) – 59:42     4:5 Маршан (Лунделль) – 88:05    

«Бобровский даёт нам шансы на победу в каждом матче, раз за разом. Это всё, о чем можно мечтать, верно? Его потрясающие сейвы в ключевые моменты матчей — это нечто из ряда вон выходящее», — приводит слова Родригеса пресс‑служба НХЛ.

Напомним, за первые два матча финальной серии Сергей Бобровский совершил 84 сейва, записав в свой актив сразу несколько редких достижений в Национальной хоккейной лиге. Счёт в серии игр между командами на данный момент 1-1.

Бобровского поздравили с историческим рекордом

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