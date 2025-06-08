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«Нереальный игрок и боец на льду». Ткачук оценил вклад Маршана в победы «Флориды»

«Нереальный игрок и боец на льду». Ткачук оценил вклад Маршана в победы «Флориды»
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Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук высказался об игре 37-летнего форварда Брэда Маршана. В двух матчах финальной серии с «Эдмонтон Ойлерз» канадский нападающий забросил три шайбы, в том числе победную во втором овертайме второй игры (5:4 ОТ, 1-1).

«Нереальный игрок и боец на льду. Он забил, если подумать, два наших самых важных гола в плей-офф, так что, надеюсь, он сможет продолжать в том же духе. Кажется, что он может играть до 47 лет. Я думаю, что его главная сила как игрока, он действительно мастеровит, умело обращается с шайбой, и его хоккейное чутьё просто невероятно. Я видел такую игру от него в «Бостоне» и рад видеть её здесь», — цитирует Ткачука пресс-служба клуба.

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