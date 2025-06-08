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Инсайдер НХЛ назвал возможных кандидатов на пост главного тренера «Далласа»

Инсайдер НХЛ назвал возможных кандидатов на пост главного тренера «Далласа»
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Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман назвал возможных кандидатов на пост главного тренера «Даллас Стаз». Ранее клуб уволил Питера Дебура, под руководством которого «Даллас» три года подряд выходил в полуфинал Кубка Стэнли.

«Я связался с генменеджером Джимом Ниллом, и он подтвердил, что они ищут опытного специалиста, потому что готовы выиграть Кубок Стэнли. У них есть тренер фарм-клуба Нил Грэм. Я не знаю, считают ли они его готовым к работе на уровне НХЛ или нет. Но его кандидатуру нельзя игнорировать.

Если рассуждать о других возможных кандидатах, то Тодд Нельсон ранее уже работал в «Далласе», как и Глен Галуцен. Также есть Джей Вудкрофт, которого Джим Нилл знает по работе в «Детройте», – цитирует Фридмана Sportsnet.

48-летний Вудкрофт был главным тренером «Эдмонтон Ойлерз» с февраля 2022 года по ноябрь 2023-го.

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