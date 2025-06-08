Кожевников об уходе Ротенберга из СКА: скоро журналисты заскучают и попросят его вернуться

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об отставке главного тренера СКА Романа Ротенберга и заявил, что журналисты будут скучать по его резонансным интервью.

«Что касается Романа Ротенберга, то за него не беспокойтесь. Молодой человек живёт хоккеем «двадцать четыре на семь», накопил серьёзный опыт. Он запустил в СКА и сборной «России 25» это хоккейное шоу – с парадом аншлагов и с журналистами, которые поддавались на все его провокации. Вот увидите, скоро эти журналисты заскучают — и сами попросят вернуться», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Ранее Кожевников советовал Ротенбергу создать свой собственный клуб в Континентальной хоккейной лиге и возглавить его.