Серебряков рассказал о подписании нового контракта с «Авангардом» во время автограф-сессии

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков рассказал о подписании нового контракта с омским клубом во время автограф-сессии.
— Ты официально подписал контракт прямо во время автограф-сессии. Знал, что именно так всё будет обставлено?
— Нет, небольшой сюрприз получился. Очень приятно и неожиданно.
— Ещё раз скажи о своих впечатлениях, что ты ближайшие пять лет должен провести в «Авангарде»?
— Потрясающе. Здесь отличный город, он живёт хоккеем, великолепная арена и команда. Думаю, впереди у нас очень интересные сезоны, так что я очень рад, что буду находиться здесь, — передаёт слова Серебрякова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.