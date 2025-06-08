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Серебряков рассказал о подписании нового контракта с «Авангардом» во время автограф-сессии

Серебряков рассказал о подписании нового контракта с «Авангардом» во время автограф-сессии
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Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков рассказал о подписании нового контракта с омским клубом во время автограф-сессии.

— Ты официально подписал контракт прямо во время автограф-сессии. Знал, что именно так всё будет обставлено?
— Нет, небольшой сюрприз получился. Очень приятно и неожиданно.

— Ещё раз скажи о своих впечатлениях, что ты ближайшие пять лет должен провести в «Авангарде»?
— Потрясающе. Здесь отличный город, он живёт хоккеем, великолепная арена и команда. Думаю, впереди у нас очень интересные сезоны, так что я очень рад, что буду находиться здесь, — передаёт слова Серебрякова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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Вратарь Серебряков подписал новый контракт с «Авангардом» прямо во время автограф-сессии
Комментарии
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