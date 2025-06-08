Текущий плей-офф НХЛ стал пятым за последние 38 лет без сухих серий

Во втором матче финала Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» одержала победу во втором овертайме с «Эдмонтон Ойлерз» (5:4 2ОТ) и сравняла счёт в серии — 1-1. Таким образом, ни в одной серии в текущем плей-офф НХЛ не зафиксирован сухой счёт 4-0. Это пятый случай за последние 38 лет – при текущем формате розыгрыша Кубка Стэнли.

С 1987 года первый раунд плей-офф стал проводиться в формате до четырёх побед (с 1980 по 1986 годы он проводился в формате до трёх побед). Ранее счёт 4-0 не был зафиксирован в розыгрышах 1991, 2002, 2016 и 2020 (в данном случае – без учёта квалификации, проходившей в формате до трёх побед) года.

Третий матч текущего финала Кубка Стэнли пройдёт в ночь на 10 июня на домашней площадке «Флориды».