Вратарь «Авангарда»: мы должны приходить к долгосрочным контрактам, как в НХЛ

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков заявил, что в КХЛ должны стремиться к долгосрочным контрактам с игроками по примеру НХЛ. Ранее голкипер подписал пятилетнее соглашение с омским клубом.

— В России считается, что долгосрочный контракт ослабляет мотивацию хоккеиста. Что скажешь по этому поводу?

— Я считаю, что мы должны приходить к долгосрочным контрактам, как в НХЛ. Тут всё зависит индивидуально от каждого спортсмена, у каждого своя мотивация. Для меня это стабильность, возможность нормализовать быт, так что, наоборот, мне длинный контракт должен помочь, — передаёт слова Серебрякова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.