Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Авангарда»: мы должны приходить к долгосрочным контрактам, как в НХЛ

Вратарь «Авангарда»: мы должны приходить к долгосрочным контрактам, как в НХЛ
Комментарии

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков заявил, что в КХЛ должны стремиться к долгосрочным контрактам с игроками по примеру НХЛ. Ранее голкипер подписал пятилетнее соглашение с омским клубом.

— В России считается, что долгосрочный контракт ослабляет мотивацию хоккеиста. Что скажешь по этому поводу?
— Я считаю, что мы должны приходить к долгосрочным контрактам, как в НХЛ. Тут всё зависит индивидуально от каждого спортсмена, у каждого своя мотивация. Для меня это стабильность, возможность нормализовать быт, так что, наоборот, мне длинный контракт должен помочь, — передаёт слова Серебрякова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Серебряков рассказал о подписании нового контракта с «Авангардом» во время автограф-сессии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android