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Хоккеист «Авангарда» ответил на вопрос, какой спорт сложнее физически — хоккей или футбол

Хоккеист «Авангарда» ответил на вопрос, какой спорт сложнее физически — хоккей или футбол
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Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов вспомнил свой опыт игры в футбол против бывших профессиональных футболистов и заявил о сложности этого вида спорта.

– Помню, как в 2023 году летом ты принимал участие в благотворительном матче Александра Бурмистрова. Поиграв в футбол, ты можешь сказать, какой спорт сложнее физически – хоккей или футбол?
– Я, когда в том матче вышел на поле, я вообще недооценил серьёзность мероприятия. Ты же обычно, когда играешь в футбик с друзьями, любителями, подходишь к нему в расслабленном состоянии, особо не изнуряешь себя нагрузками. А тут прикинь – мы вышли против бывших профиков. Супер Пав [Роман Павлюченко] даже приехал, настоящая легенда российского футбола.

Мы начали играть против них нашей хоккейной компашкой и, конечно, быстро физически подсели. В тот момент я думал, что футбол – это какой-то адский вид спорта. Многие люди ведь думают, что в него легко играть. А это не так. Овечкин правильно рассказывал, что у футболистов даже разминка тяжёлая и энергозатратная», — цитирует Якупова «Татар-информ».

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