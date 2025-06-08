Серебряков высказался о том, что ему не удалось выиграть приз лучшему вратарю сезона КХЛ

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков высказался о том, что ему не удалось выиграть приз лучшему голкиперу сезона КХЛ, который достался Даниилу Исаеву из «Локомотива».

— Ты был номинирован на награду лучшему вратарю сезона, но приз достался Даниилу Исаеву. Что скажешь об этом?

— Был приятно шокирован тем, что номинировали. Очень неожиданно получилось, очень приятно. При этом я догадывался, что вряд ли я выиграю. Но здорово, что тренеры клубов КХЛ такого мнения обо мне.

— Обидно, что выиграть не получилось?

— Да как сказать. Всегда аппетит приходит во время игры, но я трезво оценивал ситуацию моего сезона, сезона Исаева и Подъяпольского. У нас была классная конкуренция, но я понимал, что, наверное, я не выиграю, — передаёт слова Серебрякова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.