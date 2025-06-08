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Исаев: атмосфера в раздевалке «Локомотива» поменялась при Радулове, он привнёс кураж

Исаев: атмосфера в раздевалке «Локомотива» поменялась при Радулове, он привнёс кураж
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Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев рассказал, как поменялась атмосфера в раздевалке ярославского клуба с приходом опытного форварда Александра Радулова. Ранее «Чемпионат» сообщал, что Радулов подпишет с «Локомотивом» новый однолетний контракт.

– В чём вы прибавили по сравнению с предыдущим сезоном, когда «Локомотив» проиграл финал «Металлургу», но вас тоже признали лучшим вратарём?
– Опытнее и умнее стали. Сделали определённые выводы – правильные выводы. Вот и результат. И это я про всех говорю в «Локомотиве» – не только про себя.

– Что поменялось в «Локомотиве» с приходом в команду Александра Радулова?
– Мы выиграли трофей – вот в чём поменялось. На самом деле он привнёс очень многое в команду. В первую очередь энергию и кураж. Атмосфера в раздевалке серьёзно поменялась при Радулове. И это очень помогло нам выиграть трофей, – цитируют Исаева «Известия».

38-летний Радулов выступает за «Локомотив» с 2024 года. По итогам прошедшего плей-офф Александр был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2025.

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