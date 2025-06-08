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Вратарь «Авангарда» Серебряков прокомментировал расставание клуба с Ридом Буше

Вратарь «Авангарда» Серебряков прокомментировал расставание клуба с Ридом Буше
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Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков прокомментировал расставание клуба с нападающим Ридом Буше, который перешёл в «Автомобилист».

— Следишь за трансферами «Авангарда»?
— Да на меня жена ругается, что я слишком много в телефоне сижу из-за этого (смеётся). Слежу, честно скажу, и не только за «Авангардом», а в целом за КХЛ. Есть неожиданные переходы, интересные.

— Что скажешь о том, что «Авангард» покинул Рид Буше?
— Да как тут прокомментировать… Не так много мы поиграли вместе, но это классный человек и хоккеист. Это было решение игрока, клуба, так что увидимся на льду в следующем сезоне, — передаёт слова Серебрякова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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