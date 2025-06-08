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Канадский защитник «Эдмонтона» рассказал, что читает «Войну и мир»

Канадский защитник «Эдмонтона» рассказал, что читает «Войну и мир»
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Канадский защитник «Эдмонтон Ойлерз» Дарнелл Нурс рассказал, что читает произведение Льва Толстого «Война и мир».

«Я читаю «Войну и мир» уже месяц или полтора. Возможно, я найду способ закончить её», — цитирует Нурса пресс-служба клуба.

«Война и мир» — роман-эпопея Льва Николаевича Толстого, описывающий русское общество в эпоху войн против Наполеона в 1805—1812 годах. Книга состоит из четырёх томов и эпилога. Действие начинается в июле 1805 года и охватывает период в 15 лет: события эпилога разворачиваются уже в 1820 году.

Третий матч текущего финала Кубка Стэнли пройдёт в ночь на 10 июня на домашней площадке «Флориды Пантерз».

НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
10 июня 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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