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Плющев: не понимаю, почему в КХЛ тренерами начали работать люди без образования и опыта

Плющев: не понимаю, почему в КХЛ тренерами начали работать люди без образования и опыта
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев посетовал на то, что в Континентальной хоккейной лиге назначают тренерами людей без знаний. Также специалист оценил работу бывшего главного тренера Романа Ротенберга, который возглавил петербургский клуб без тренерского опыта.

«Возможно, на определённом моменте у Романа Ротенберга действительно не хватало опыта. Но, в общем-то, длительное время он находился в кругу опытных тренеров, работавших со СКА. Ведь всегда молодой специалист сначала набирается знаний у старших коллег. Проблемы во многих клубах, что там начали работать хоккеисты без образования, тренерского опыта… Посчитали, если они поиграли в своё время на европейских или североамериканских площадках, то этого достаточно.

Тренерская работа заключается не только в том, что ты стоишь на лавочке и покрикиваешь на игроков. Это ещё и подготовка команды в целом. А для этого надо знать и организацию процесса, и физиологию игроков, и биологию, биохимию, и биомеханику. Очень много чего… Но наши звёзды считают, что и на своём личном багаже могут проехаться. Так и получается, что проезжают.

Я даже не понимаю, по какому принципу сейчас приглашают тренеров. И под какие задачи. Если у человека нет опыта, образования, много чего… Только имя! Причём даже не всегда звёздное. Просто когда-то выступал в НХЛ, на каких-то ролях», — приводит слова Плющева «Спорт уик-энд».

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