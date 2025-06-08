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Нападающий «Северстали» Аймурзин рассказал, какой бы зарубежный клуб вернул в КХЛ

Нападающий «Северстали» Аймурзин рассказал, какой бы зарубежный клуб вернул в КХЛ
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Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин заявил, что хотел бы сыграть против финского «Йокерита» в КХЛ. Финский клуб выступал в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2014/2015 по сезон-2021/2022 и покинул КХЛ после начала СВО.

«Если бы можно было вернуть в КХЛ один зарубежный клуб, то я бы выбрал «Йокерит». Ни разу против них не играл, но со стороны у них была очень хорошая команда. Интересно поиграть против них, ну и Финляндию можно посмотреть. С каким российским клубом можно сравнить финский клуб? Если брать оборону, то «Локомотив», – цитирует Аймурзина Sports.ru.

С сезона-2023/2024 «Йокерит» выступает во втором по силе чемпионате Финляндии.

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