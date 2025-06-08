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«Салават Юлаев» объявил об уходе канадского нападающего Нэйтана Тодда

«Салават Юлаев» объявил об уходе канадского нападающего Нэйтана Тодда
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«Салават Юлаев» объявил об уходе канадского нападающего Нэйтана Тодда. Об этом сообщила пресс-служба уфимского клуба.

Форвард присоединился к уфимской команде в прошлом межсезонье и дебютировал в КХЛ. В составе «Салавата Юлаева» 29-летний Тодд сыграл 68 матчей, в которых набрал 52 очка — забросил 14 шайб и отдал 38 результативных передач. Также на его счету 5 (2+3) очков в четырёх играх плей-офф.

Всего в АХЛ на счету Тодда 215 матчей, в которых нападающий набрал 136 очков — забросил 54 шайбы и отдал 82 результативные передачи с показателем полезности «+15» и 61 минутой штрафа. В сезоне-2023/2024 Тодд поставил личный рекорд результативности, выступая за «Сан-Хосе Барракуда» в АХЛ и набрав 55 (19+36) очков в 69 матчах.

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