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Заслуженный тренер России оценил возможную карьеру Овечкина в политике

Заслуженный тренер России оценил возможную карьеру Овечкина в политике
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал посещение капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным здания Совета Федерации. Российский хоккеист также был приглашён в Государственную думу РФ.

«Не знаю, пиарятся ли на его фоне или действительно по делу вызывают. Думаю, он так или иначе вернётся в Россию. 95 процентов наших ребят после окончания карьеры возвращаются, лишь некоторые остаются там.

Карьера в политике? Примеров не так много, Фетисов фактически единственный. Большинство всё-таки находят себя в хоккее. Но кто знает – может, Александр уже наигрался и действительно попробует силы на государственной службе», – цитирует Крикунова «ВсеПроСпорт».

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