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Нападающий Арсений Грицюк объяснил, почему решился на переезд в НХЛ

Нападающий Арсений Грицюк объяснил, почему решился на переезд в НХЛ
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Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк объяснил, почему решился на переезд в НХЛ после самого успешного сезона в карьере по очкам (44) в КХЛ.

«Конечно, ты обращаешь внимание на то, как провёл сезон. Ты же не поедешь в НХЛ после сезона с десятью очками, грубо говоря. Нужно чувствовать уверенность в своих силах. Этот сезон повлиял на моё решение.

Но когда я только переходил в СКА, то сразу планировал, что в будущем хочу попробовать себя за океаном. Конечно, хотелось выиграть в Питере кубок, но, к сожалению, не получилось. Хорошо, что я смог добавить в плане своей игры», – цитирует Грицюка «ВсеПроСпорт».

Напомним, контракт новичка с 24-летним нападающим рассчитан сроком на один год и начнёт действовать со следующего сезона-2025/2026.

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