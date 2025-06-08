Кожевников высказался о перспективах главного тренера Игоря Ларионова в СКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил перспективы Игоря Ларионова на посту главного тренера СКА. Ранее специалист за протяжении трёх сезонов возглавлял нижегородское «Торпедо».

«С интересом следил за трёхлетним этапом работы Игоря Ларионова в «Торпедо». С одной стороны, в Нижнем было свежее дыхание атакующего хоккея, с другой – игровая анархия, особенно в последнем сезоне. Но и СКА по статистике – самый атакующий клуб КХЛ последних лет, лидер как по забитым голам, так и по сумме забитых и пропущенных. Поэтому ход с Ларионовым не удивляет, просматривается линия.

Ларионов – великий хоккеист, но у него много и тренерских амбиций. Игорю не могли нравиться разговоры о том, что «Торпедо» выстрелило на багаже Козырева – и после его ухода подсдулось. В СКА мы увидим всю картину. Кстати, работа Козырева в «Северстали» мне тоже нравится, а он воспитанник именно питерской тренерской школы. Поэтому хоккей СКА и «Северстали» в чём-то был похож. И, надеюсь, будет похож», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.