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Спенсер Карбери прокомментировал получение награды лучшему тренеру сезона в НХЛ

Спенсер Карбери прокомментировал получение награды лучшему тренеру сезона в НХЛ
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о получении награды «Джейк Адамс Трофи», которая вручается лучшему тренеру лиги по итогам регулярного чемпионата. Карбери неожиданно для себя получил награду во время телевизионного интервью, на котором также присутствовали его жена, дети и родители.

«Я понятия не имел, что это произойдёт. Как мои родители здесь оказались? Я никогда этого не забуду, что они приехали в округ Колумбия и отпраздновали этот момент со мной. В командном виде спорта тренер ненавидит, когда к нему привлекают внимание. Наш вспомогательный персонал и, конечно, наши игроки, все эти люди заслуживают такой же похвалы за эту награду», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

Карбери набрал 464 балла (81 первое место из 103 возможных) и обошёл Скотта Арниела из «Виннипег Джетс» (249 очков, 16 первых мест) и Мартена Сан-Луи из «Монреаль Канадиенс» (66 баллов, два первых места). Отметим, что все трое впервые вошли в тройку номинантов на данный приз.

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