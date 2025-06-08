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«Нефтехимик» поздравил форварда Евгения Митякина с днём бракосочетания

«Нефтехимик» поздравил форварда Евгения Митякина с днём бракосочетания
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Пресс-служба «Нефтехимика» сообщила о заключении брака между нападающим нижнекамского клуба Евгением Митякиным и его девушкой Ангелиной.

Фото: из личного архива Евгения Митякина

«В жизни Евгения Митякина и его второй половинки Ангелины свершилось важное событие.

Пусть ваша совместная жизнь будет такой же яркой, динамичной и насыщенной, как самый классный хоккейный матч. Желаем вам взаимной поддержки и любви!» — сообщается в поздравительном сообщении пресс-службы Нефтехимика».

27-летний Митякин в прошедшем сезоне провёл 68 игр за «Нефтехимик» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, забил 15 голов и сделал 18 результативных передач.

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