«Нефтехимик» поздравил форварда Евгения Митякина с днём бракосочетания

Пресс-служба «Нефтехимика» сообщила о заключении брака между нападающим нижнекамского клуба Евгением Митякиным и его девушкой Ангелиной.

Фото: из личного архива Евгения Митякина

«В жизни Евгения Митякина и его второй половинки Ангелины свершилось важное событие.

Пусть ваша совместная жизнь будет такой же яркой, динамичной и насыщенной, как самый классный хоккейный матч. Желаем вам взаимной поддержки и любви!» — сообщается в поздравительном сообщении пресс-службы Нефтехимика».

27-летний Митякин в прошедшем сезоне провёл 68 игр за «Нефтехимик» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, забил 15 голов и сделал 18 результативных передач.