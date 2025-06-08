Форвард клуба ВХЛ «Горняк-УГМК» Максим Войтович отравился на отдыхе в Турции

Белорусский нападающий клуба ВХЛ «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) Максим Войтович получил отравление в одном из самых популярных пятизвёздочных отелей в Турции ETHNO Belek. Об этом сообщила его девушка Дарья.

«Спустя пять дней отдыха у моего молодого человека произошло жёсткое отравление. Он не мог отойти от туалета даже на 10 минут. Никакие таблетки не помогли, мы приняли решение ехать в больницу. Потеряли сутки нашего отдыха по вине отеля. Неважно, где это было — в еде, в воде, в соке. Это было на территории отеля, кишечная инфекция, гастроэнтерит. Мы предложили отелю продлить нам отдых в отеле на один-три дня за их счёт. Нам ответили: «Нет» — и всё», — сказала Дарья в видео, опубликованном на её странице в соцсетях.

22-летний Войтович в прошедшем сезоне сыграл 38 матчей в регулярном чемпионата КХЛ, в которых набрал 6 (2+4) очков.