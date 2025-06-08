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Глава КХЛ назвал игроков, которых хотел бы увидеть в Зале славы отечественного хоккея

Глава КХЛ назвал игроков, которых хотел бы увидеть в Зале славы отечественного хоккея
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Президент КХЛ, двукратный чемпион мира Алексей Морозов рассказал, кого не хватает в Зале славы отечественного хоккея.

«Кого я хотел бы видеть в Зале славы отечественного хоккея? Всю нашу тройку, с Данисом Зариповым и Сергеем Зиновьевым. Тем более Данис по количеству выигранных Кубков сильно меня опережает и заслуживает быть в Зале славы. Он недавно закончил карьеру, поэтому надо немного подождать, и, надеюсь, спустя пару лет его выберут. Если это случится, я с удовольствием приеду его поздравить», — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.

В пятницу, 6 июня, прошла церемония включения олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Стэнли Павла Дацюка и Алексея Морозова в Зал славы отечественного хоккея.

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