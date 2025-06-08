Вратарь «Нефтехимика» Филипп Долганов назвал свои три любимые песни

Вратарь нижнекамского «Нефтехимика» Филипп Долганов ответил на вопрос о своих музыкальных предпочтениях.

— Филипп, назови свои три любимых песни.

— Баста «Моя игра», ATL «Астронавт» и Скриптонит «Бисер», — сказал голкипер в видео, опубликованном в телеграм-канале нижнекамского клуба.

26-летний Долганов провёл 46 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги — 2024/2025 с 91,59% процентом отражённых бросков. На его счету два «сухих» матча.

Напомним, нижнекамский клуб занял девятое место в Восточной конференции КХЛ, всего на два очка отстав от восьмого места в турнирной талице, дающего право на участие в Кубке Гагарина.