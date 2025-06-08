Владимир Крикунов: Ротенберг сейчас вряд ли найдёт работу

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов заявил, что бывшему наставнику СКА Роману Ротенбергу будет сложно найти работу в КХЛ до начала нового сезона.

«Сейчас, наверное, вряд ли удастся найти работу — почти у всех клубов уже есть тренеры. ЦСКА? Думаю, там уже решён вопрос. Судя по всему, идёт борьба за Никитина. Может быть, в октябре или ноябре, когда пойдут первые отставки в КХЛ, Ротенберг получит предложение о работе», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

Лучшим результатом для Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА, в 2022 и в 2023 годах.