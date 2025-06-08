«Ничего удивительного». Панарин — об увольнении Ротенберга из СКА

Нападающий «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на вопрос о ситуации с «Витязем» и возможном назначении на пост главного тренера подмосковного клуба Романа Ротенберга.

— Как вы относитесь к тому, что происходит с «Витязем»? Ваша юношеская команда испытывает финансовые трудности.

— Мне очень важно, чтобы «Витязь» остался в КХЛ. Единственное, я на это повлиять никак не могу. Просто надеюсь на то, что кто‑нибудь спасёт эту команду.

— А если это будет Роман Ротенберг?

— Да хоть кто.

— Вы удивились новостям из СКА?

— Ну, это спорт. Ничего удивительного, — приводит слова Панарина «Матч ТВ».

2 июня Совет директоров СКА уволил Ротенберга с поста главного тренера. Также стало известно, что подмосковный «Витязь» может быть расформирован из-за недостатка финансирования. Панарин дебютировал в КХЛ в составе «Витязя», позже перешёл в СКА, с которым в 2015 году завоевал Кубок Гагарина.