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«Хотелось бы ещё поиграть в России». Артемий Панарин — о планах на завершение карьеры

«Хотелось бы ещё поиграть в России». Артемий Панарин — о планах на завершение карьеры
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Комментарии

Нападающий «Нью‑Йорк Рейнджерс» 33-летний Артемий Панарин рассказал о своих планах относительно завершения карьеры.

— Вам удалось поздравить Александра Овечкина с тем, что он побил рекорд Уэйна Гретцки? Звонили ему?
— Я даже не приглашал Сашу звонком на «Матч года», потому что он сам в числе организаторов. Но мы общаемся, и с рекордом, конечно же, его поздравляю.

— У вас тоже в планах однажды завершить карьеру в России?
— Да, конечно. В любом случае хотелось бы ещё поиграть в России.

— За какой клуб?
— Наверное, я посмотрю по ситуации. Сейчас вам не скажу, — приводит слова Панарина «Матч ТВ».

Панарин дебютировал в КХЛ в составе «Витязя», позже перешёл в СКА, с которым в 2015 году завоевал Кубок Гагарина. Российский форвард имеет ещё год контракта с «Рейнджерс», по которому зарабатывает $ 11,6 млн за сезон. Нападающий в 2026 году может стать неограниченно свободным агентом в НХЛ.

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