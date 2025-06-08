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«Это не страх». Кудашов назвал причины поражения «Динамо» в серии с «Трактором»

«Это не страх». Кудашов назвал причины поражения «Динамо» в серии с «Трактором»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов ответил на вопрос о причинах поражения от «Трактора» в полуфинальной серии плей-офф КХЛ — 2024/2025.

«Наверное, «Трактор» больше хотел победить, имел опыт, знал, где можно, где нельзя сделать что-то дополнительное.

Нельзя сказать, что «Трактор» обыграл нас в одну калитку. Мы проиграли из-за большого количества детских ошибок, которые нельзя создавать в плей-офф. Это не страх, а, наоборот, какая-то самоуверенность у ребят появилась. Где надо было сыграть намного проще, мы старались какую-то игру создать непонятно зачем. А когда уже поняли, что получили, начали исправлять, а поезд ушёл. Надо было дотерпеть немного и показывать свою игру, но здесь вот дрогнули немного», — сказал Кудашов в видео, опубликованном в канале «Скользкий лёд» в VK Video.

Напомним, «Динамо» проиграло «Трактору» в полуфинальной серии Кубка Гагарина со счётом 1-4 и завершило выступления в сезоне-2024/2025. Челябинский клуб в финале плей-офф КХЛ уступил ярославскому «Локомотиву» (1-4).

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