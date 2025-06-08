Алексей Кудашов ответил на вопрос о будущем Никиты Гусева в московском «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о перспективах нападающего Никиты Гусева провести следующий сезон в составе бело-голубых.

— В этом году закончится контракт у Никиты Гусева. Какая ситуация по следующему сезону?

— Никита всегда оценивает, смотрит, готовится к следующему сезону. Надеюсь, что он продолжит играть у нас. Вопрос только в подписании контракта — и всё, — сказал Кудашов в видео, опубликованном в канале «Скользкий лёд» в VK Video.

Гусев перешёл в «Динамо» в 2023 году из СКА. В прошедшем сезоне 32-летний форвард стал шестым игроком в истории, кому удалось забросить 250 шайб в КХЛ.