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Алексей Кудашов ответил на вопрос о будущем Никиты Гусева в московском «Динамо»

Алексей Кудашов ответил на вопрос о будущем Никиты Гусева в московском «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о перспективах нападающего Никиты Гусева провести следующий сезон в составе бело-голубых.

— В этом году закончится контракт у Никиты Гусева. Какая ситуация по следующему сезону?
— Никита всегда оценивает, смотрит, готовится к следующему сезону. Надеюсь, что он продолжит играть у нас. Вопрос только в подписании контракта — и всё, — сказал Кудашов в видео, опубликованном в канале «Скользкий лёд» в VK Video.

Гусев перешёл в «Динамо» в 2023 году из СКА. В прошедшем сезоне 32-летний форвард стал шестым игроком в истории, кому удалось забросить 250 шайб в КХЛ.

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