Генменеджер «Далласа» назвал кандидатов на пост главного тренера клуба

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл ответил на вопрос о кандидатах на пост тренера команды из Техаса после увольнения Питера Дебура.

«Остальные члены тренерского штаба останутся на своих местах, а некоторые из них могут стать кандидатами на замену. Помощники тренера Ален Насреддин, Стив Спотт и Миша Донсков имеют большой опыт работы в НХЛ и могут помочь команде двигаться вперёд.

У нас есть список. Мы постоянно обсуждаем это внутри команды. Даже на наших собраниях скаутов мы говорим с ними, потому что они постоянно находятся на месте, и спрашиваем: «Кто из тренеров на подъёме? Кто из тренеров в Китченере или Барри, Онтарио, сейчас на подъёме?» Так же, как мы ищем игроков, мы стараемся делать то же самое с тренерами», — приводит слова Нилла пресс-служба НХЛ.

Также кандидатом называется наставник «Техас Старз» Нил Грэм, который возглавляет фарм-клуб «Далласа» в АХЛ с декабря 2019 года. «Техас» вышел в финал Западной конференции плей-офф АХЛ — 2024/2025.

Под руководством 56‑летнего специалиста «Даллас» три года подряд выходил в полуфинал Кубка Стэнли. В этом сезоне команда проиграла «Эдмонтон Ойлерз» (1–4 в серии).