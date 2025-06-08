Алексей Кудашов назвал позиции, которые требуют усиления в московском «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов ответил на вопрос о позициях в команде, которые он хотел бы усилить.

«Нужен один нападающий. Идеально будет центр, который может играть на краю, и крайний, который может играть в центре. И один защитник, наверное, и всё. Мы хотим всех защитников оставить. Игроки не провалили сезон, а многие из них, могу сказать, что сыграли хорошо. Команда вошла в четвёрку, сделала шаг вперёд, поэтому все востребованы. Предложения будут и, естественно, ребята захотят получить большую зарплату. Наша задача — их сохранить», — сказал Кудашов в видео, опубликованном в канале «Скользкий лёд» в VK Video.

Напомним, «Динамо» проиграло «Трактору» в полуфинальной серии Кубка Гагарина со счётом 1-4 и завершило выступления в сезоне-2024/2025.