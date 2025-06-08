Драйзайтль одной фразой оценил эффектный проход Макдэвида во 2-м матче финала Кубка Стэнли

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал эпизод с эффектным проходом его одноклубника Коннора Макдэвида, после которого немецкий форвард забросил шайбу во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (4:5 ОТ). Макдэвид проехал с шайбой на клюшке мимо нападающего «пантер» Александра Баркова, а затем обошёл защитника Аарона Экблада в зоне вбрасывания и отдал пас Драйзайтлю, который забил гол и вывел «Эдмонтон» вперёд — 3:2.
«В мире есть только один игрок, который может так [сыграть]», — приводит слова Драйзайтля пресс-служба НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Счёт в серии «Эдмонтон» — «Флорида» — 1-1. Следующий матч пройдёт в Санрайзе (штат Флорида) в ночь на 10 июня по московскому времени и начнётся в 3:00 мск.
- 8 июня 2025
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