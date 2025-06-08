Результаты матчей турнира «КХЛ 3х3» 8 июня

Сегодня, 8 июня, состоялись три матча турнира Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в формате «3х3». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Хоккей. «КХЛ 3х3», 8 июня:

«Сибирь» — «Авангард» — 2:6;

«Динамо» Мн — «Барыс» — 7:0;

Суперигра: «Динамо» Мн — «Сибирь» — 4:5 Б.

Напомним, всего в турнире запланировано 24 тура, заключительный состоится 29 июня 2025 года. В каждом туре пройдут 12 матчей, а также суперигра — встреча лидеров турнира (первой и второй команд), разыгрывающих приз в 1 млн рублей. Матчи проходят на площадке размером 18×34 метра, формат — три периода по семь минут.