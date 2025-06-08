«Молчаливый лидер в команде». Тренер «Динамо» Москва Кудашов — о Седрике Пакетте

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о работе с канадским форвардом бело-голубых Седриком Пакеттом.

«Это человек, который выиграл Кубок Стэнли. Он профессионал до мозга костей, молчаливый лидер в команде, который своим примером показывает как надо и что надо, который умеет терпеть боль, травмы, который год назад играл со сломанной ногой. Этот год весь побитый играл, в конце уже просто не мог ходить по земле.

Когда я сказал, что Пакетт не играет по спортивным причинам, потому что, если я скажу, какие у него травмы, игроки «Трактора» начнут с двойной силой дубасить его», — сказал Кудашов в видео, опубликованном в канале «Скользкий лёд» в VK Video.

31-летний Пакетт в сезоне-2024/2025 провёл 79 игр за «Динамо» (с учётом Кубка Гагарина) и набрал 44 (19+25) очка. В 2020 году он стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».