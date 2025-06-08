«Вся скамейка вскочила». Форвард «Флориды» Беннетт оценил гол Маршана в овертайме

Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт оценил победный гол Брэда Маршана в овертайме второго матча финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (5:4 ОТ, 1-1).

«Вся наша скамейка запасных вскочила, когда он убежал вперёд и забил гол. Это просто невероятная игра в невероятно важный момент. Брэд был великолепен для нас на протяжении всего плей-офф, забивая множество голов в самые трудные моменты. Этот гол определённо был самым важным», — приводит слова Беннетта пресс-служба НХЛ.

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Всего в текущем плей-офф на счету Маршана 17 (7+10) очков в 19 играх.

Счёт в серии «Эдмонтон» — «Флорида» — 1-1. Следующий матч пройдёт в Санрайзе (штат Флорида) в ночь на 10 июня по московскому времени и начнётся в 3:00 мск.