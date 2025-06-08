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«Вся скамейка вскочила». Форвард «Флориды» Беннетт оценил гол Маршана в овертайме

«Вся скамейка вскочила». Форвард «Флориды» Беннетт оценил гол Маршана в овертайме
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Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт оценил победный гол Брэда Маршана в овертайме второго матча финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (5:4 ОТ, 1-1).

НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
07 июня 2025, суббота. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Шмидт, Родригес) – 02:07 (pp)     1:1 Кейн (Арвидссон, Бушар) – 07:39     2:1 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 09:19     2:2 Джонс (Луостаринен, Шмидт) – 11:37     3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 12:37 (pp)     3:3 Куликов (Вераге, Джонс) – 28:23     3:4 Маршан (Лунделль) – 32:09 (sh)     4:4 Перри (Уолман, Макдэвид) – 59:42     4:5 Маршан (Лунделль) – 88:05    

«Вся наша скамейка запасных вскочила, когда он убежал вперёд и забил гол. Это просто невероятная игра в невероятно важный момент. Брэд был великолепен для нас на протяжении всего плей-офф, забивая множество голов в самые трудные моменты. Этот гол определённо был самым важным», — приводит слова Беннетта пресс-служба НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в текущем плей-офф на счету Маршана 17 (7+10) очков в 19 играх.

Счёт в серии «Эдмонтон» — «Флорида» — 1-1. Следующий матч пройдёт в Санрайзе (штат Флорида) в ночь на 10 июня по московскому времени и начнётся в 3:00 мск.

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